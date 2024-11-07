Захватчики не используют для базирования ЧФ другие возможные локации, хотя попытки были.

В Черном море российские оккупанты проводят комплексные мероприятия, чтобы сохранить остатки своего Черноморского флота и защитить так называемый Крымский мост. По словам представителя Военно-морских сил ВСУ, капитана 3-го ранга Дмитрия Плетенчука, в Черном море на дежурстве находится одна подводная лодка, которая вероятнее всего выполняет задачи по охране пункта базирования ЧФ РФ в Новороссийске.

"Субмарина находится в восточной части Черного моря, она является носителем крылатых ракет. Сейчас может нести на борту до четырех ракет "Калибр", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

По его данным, для защиты Черноморского флота оккупанты применяют комплекс мер. Первоочередное это авиация, в том числе вертолеты, которые обеспечивают противодровую борьбу - они патрулируют акваторию, периодически осуществляют соответствующие вылеты.

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"Так же применяют различные заграждения, гидротехнические сооружения, наблюдательные посты. И, вероятнее всего, какое-то оборудование для того, чтобы отслеживать надводную и подводную обстановку. То есть они проводят комплекс мероприятий для того, чтобы максимально защитить остатки Черноморского флота, который находится в пункте базирования "Новороссийск", - отметил спикер.

В то же время по его словам, оккупанты не используют для базирования ЧФ РФ другие возможные локации. Хотя ранее были попытки использовать порты, в частности, в Азовском море, в Туапсе (РФ) на побережье Черного моря и в непризнанной Абхазии.

"Но в результате мы наблюдаем, что все единицы остаются именно в Новороссийске", - констатировал представитель ВМС.

Кроме того, военный рассказал, что россияне продолжают обеспечивать дополнительным заграждением незаконно построенный Крымский мост. По его словам, эти работы не могут быть завершены, потому что море время от времени разрушает эти сооружения. В частности, часть акватории, где находится путепровод, достаточно бурная, а сейчас начинается сезон штормов.

"Волны периодически выбрасывают на побережье боновые заграждения и тому подобное... Поэтому эти работы (у оккупантов - УНИАН) продолжаются постоянно", - подчеркнул спикер.

Российские корабли - последние новости

Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что порт Очамчира (непризнанная Абхазия) не способен принимать крупные боевые единицы, поэтому они находятся в Новороссийске. По данным спикера, в Новороссийске россияне могут устраивать тренировки личного состава Черноморского флота, и выходить в море, например, во время тревоги, когда опасаются атаки ВСУ. Но фактически это две причины, по которым оккупанты могли бы выводить корабли из Новороссийска.

В то же время порт Очамчира в непризнанной Абхазии, несмотря на заявления о приеме кораблей РФ, не способен принимать крупные боевые единицы. По словам Плетенчука, этот порт может принимать только небольшие единицы, в частности, которые входят в состав береговой охраны ФСБ РФ. Эта абхазская гавань маленькая, маневрировать там сложно и принять большое количество кораблей у нее нет возможностей.

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