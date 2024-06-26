Украинские подразделения до сих пор находятся в селе Парасковиевка.

Россияне продолжают попытки наступления, но заявление Министерства обороны России о захвате села Парасковиевка Донецкой области абсолютно не соответствует действительности. Об этом сказал представитель пресс-службы 79-й Отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский в эфире телемарафона.

О захвате этого села, расположенного между Угледаром и руинами Марьинки агрессор сообщал еще 7 июня.

"Министерство убийств (Минобороны РФ - УНИАН) России традиционно врет", - подчеркнул он

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Дрималовский сказал, что украинские подразделения до сих пор находятся в селе Парасковиевка и "до сих пор очень крепко держатся за эти позиции".

"Фактически село разрушено, там нет ни одного целого здания. Россияне очень интенсивно засыпают это село снарядами, минами, бьют авиабомбами, но десантники 79-ки до сих пор находятся в Парасковиевке", - отметил он.

Битва за Донбасс: последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Кураховском направлении ситуация остается напряженной, количество боевых столкновений увеличилось до 17. Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Константиновка и Парасковиевка. 14 атак успешно отбили Силы обороны, продолжаются бои в районе Красногоровки.

Также мы рассказывали, что ВСУ выбили оккупантов из микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Ранее ВС РФ пытались обойти его с флангов и атаковать напрямую.

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