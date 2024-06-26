ВСУ выбили оккупантов из микрорайона 'Канал' в Часовом Яру, - Bild

Ранее ВС РФ пытались обойти его с флангов и атаковать напрямую.

ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили ВС РФ из микрорайона "Канал".

Об этом заявил аналитик Bild Юлиан Рёпке. По его словам, украинские воины провели удачную операцию и выбили оккупантов из жилого квартала.

Битва за Часов Яр продолжается уже несколько месяцев. Город стоит на холмах, к тому же отделен от российских сил водным каналом Северский Донец - Донбасс. На востоке за каналом находится жилой микрорайон "Канал" с многоквартирными домами. Ранее ВС РФ пытались обойти его с флангов и атаковать напрямую. На какое-то время им удалось занять разрушенные здания. Но теперь ВСУ контратаковали и выбили россиян оттуда.

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"Украинская армия отбила (или никогда не теряла) несколько улиц в микрорайоне "Канал" в Часовом Яру", - сообщает Рёпке.

По его словам, российские войска также безуспешно контратакуют поселок Калиновка к северу от "Канала". Ранее они захватили его и подошли к каналу Северский Донец - Донбасс, но затем были отброшены.

Часов Яр - последние новости

Ранее военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заявил, что российские оккупанты наступают на Часов Яр с нового направления, а именно со стороны Горловки на Шумы, Нью-Йорк.

"Последнюю неделю вражеские штурмы происходят постоянно, это вы можете видеть из официальных сводок. Нет ни одной минуты сейчас, чтобы нигде не происходил штурм, чтобы была какая-то пауза. Немного они вжимают головы в плечи, когда наши наносят удары из градов и арты. Тогда немного все замирает, а потом штурм продолжается", - отметил воин.

Также Сазонов ранее сообщал, что в район Часового Яра уже месяц не возят грузы по трассе Покровск-Константиновка, ведь она постоянно простреливается российскими войсками. В то же время он опроверг утверждение о том, что трасса Покровск-Константиновка - это "дорога жизни", на которой якобы держится вся логистика ВСУ.

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