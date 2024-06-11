Силы обороны дают отпор оккупантам.

За последние сутки на фронте произошло 81 боевое столкновение с российскими оккупационными войсками. Ситуация остается напряженной, но контролируемой.

В Генеральном штабе ВСУ сообщают о поражении 13 районов сосредоточения личного состава РФ, семи средств ПВО, подразделения артиллерии и радиолокационной станции. Оккупанты нанесли по территории Украины два ракетных и 45 авиационных ударов, а также совершили более 2900 обстрелов позиций войск и населенных пунктов. Кроме того, Россия задействовала 486 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении оккупанты провели четыре безуспешные атаки в районах Волчанска и Глубокого. Украинские военные продолжают проводить там мероприятия по усилению оборонительных позиций и рубежей.

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Предварительные потери РФ на этом направлении составили 64 оккупанта погибшими и ранеными. Уничтожен один танк, семь автомобилей и пять единиц специальной техники. Кроме того, повреждены два танка, боевая бронированная машина, три артиллерийские системы и четыре автомобиля. Также поражено 15 блиндажей и склад боеприпасов врага.

На Купянском направлении захватчики пытались оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Берестовое, однако успехов не имели.

На Лиманском направлении количество боестолкновений возросло до 12. Российские оккупанты пытались продвинуться в районах Дружелюбовки, Невского, Тернов, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса. Украинские бойцы успешно отбили все атаки.

На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Четыре штурмовые действия в районах Спирного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского для россиян завершились неудачей.

На Краматорском направлении агрессор семь раз пытался атаковать подразделения Сил обороны в районах Нового, Ивановского, Клищеевки и Андреевки. Шесть попыток прорвать наши рубежи успеха не имели. Ситуация напряженная, продолжается бой в районе Нового.

Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении. Оккупанты 21 раз пытались вклиниться в боевые порядки вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Яснобродовки, Уманского и Карловки. 19 атак отбили, еще два боестолкновения продолжаются неподалеку Новоалександровки и Новопокровского.

"Силы обороны прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков. Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили 198 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожен самолет СУ-25, один танк, боевая бронированная машина, пушка и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении ситуация остается напряженной, количество боевых столкновений увеличилось до 17. Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Константиновка и Парасковиевка. 14 атак успешно отбили Силы обороны, продолжаются бои в районе Красногоровки.

На Времовском направлении захватчики пытались идти вперед вблизи Водяного и Старомайорского, однако потерпели неудачу. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении оккупанты совершили одно безуспешное штурмовое действие в районе населенного пункта Копани, а на Приднепровском ВСУ отбили две атаки в районе севернее Крынок. Потерь позиций не допущено. На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Потери России в Украине: последние новости

По последним данным Генерального штаба, с начала полномасштабной войны российская оккупационная армия потеряла в Украине около 519 тысяч 750 солдат.

Среди большого количества уничтоженной техники есть 359 самолетов различных типов и 326 вертолетов. Также оккупанты потеряли 28 кораблей и катеров и одну подводную лодку.

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