Между моментом, когда команда Patriot получила сигнал о воздушной угрозе и когда расчет готов работать по цели, проходит не более 10 секунд.

Айтишник Дмитрий, который сейчас служит оператором комплекса Patriot в 96 зенитной ракетной Киевской бригаде и защищает небо от воздушных атак РФ, рассказал, как проходят боевые дежурства и объяснил, почему бойцы не могут выбирать, где сбивать вражеские ракеты.

"Настоящая ракета летит быстрее, чем виртуальная на тренажере. В реальном бою ты имеешь гораздо меньше времени, чтобы принять решение и осуществить выстрел. На практике все жестче", - рассказал Дмитрий в интервью "Громадському".

В то же время он отметил, что ему понадобился где-то год боевых дежурств, чтобы почувствовать себя уверенным оператором Patriot.

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Он отмечает, что комплекс Patriot обслуживают несколько десятков военнослужащих, и у каждого своя задача во время боевой тревоги.

"Только пошел сигнал тревоги, соответствующие службы информируют нас, какая именно угроза возникла: "шахеды", крылатые ракеты или баллистика. Мы включаем радар и обнаруживаем ракетные цели в своем секторе, запускаем пусковые установки", - рассказывает он.

При этом, действовать нужно очень быстро - по словам Дмитрия, между моментом, когда команда Patriot получила сигнал о воздушной угрозе и когда расчет готов работать по цели, проходит не более 10 секунд. За это время бойцы успевают включить радар, активировать режим поиска баллистики, обнаружить цель и уничтожить ее.

Боец также рассказывает, что успех уничтожения российской баллистики зависит от многих вещей.

"К примеру, если она очень быстро пролетает наш сектор, или летит на значительной высоте, например, 60 км, тогда мы ее не достанем", - объясняет он.

Дмитрий также отмечает, что последствия сбития вражеской ракеты также могут быть разными.

"Если наша ракета попадет непосредственно в боевую часть российской ракеты, вражеская баллистика взорвется в воздухе и тогда количество обломков и опасность от них будут незначительны. Но если боевая часть не поражена, тогда могут быть значительные разрушения на земле, хоть ракета и не достигнет желаемой цели. Чем выше мы сбиваем ракету, тем безопаснее ее обломки на земле", - отмечает он.

По словам Дмитрия, каждое подразделение Patriot защищает четко определенный район, но возможности выбирать, где сбить ракету, у бойцов нет:

"У нас нет возможности выбирать, где мы ее собьем. Она летит очень быстро - бывает, что пуск происходит, как только комплекс захватывает цель. И времени на размышления - буквально 1 секунда".

Он добавил, что сейчас появились средства, которые могут обеспечить более раннее обнаружение баллистики, и у расчета появилось чуть больше, чем несколько секунд, времени для реакции и принятия решения.

"Но все равно баллистику мы сбиваем уже на последнем этапе ее полета, когда она заходит на цель. А до этого ракета находится на такой высоте, что мы не можем ее достать", - уточняет боец.

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