Жилая инфраструктура города не пострадала.

Во Львове в результате обстрела оккупантов горит один из промышленных объектов, где хранится топливо.

Об этом сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый.

"В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала", - отметил он.

По словам Садового, на месте работают все соответствующие службы.

Мэр призвал горожан оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 марта, оккупанты выпустили несколько ракет по Львову. Мэр города не уточнил деталей и призвал горожан не распространять фото или видео с места удара и оставаться в укрытиях.

В соцсетях горожане сообщают, что слышали несколько взрывов.

В то же время председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что около 16:30 произошло три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц. По данным ОВА, в результате ракетных ударов пострадали пять человек.

Обстрел Яворивского полигона

В ночь на 13 марта российские оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине.

Авиаудар осуществили из акватории Черного и Азовского морей. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет была сбита в воздухе.

В результате обстрела погибли 35 человек, еще 134 получили ранения.

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