У России заканчивается запас бронетехники.

У российских оккупантов на фронте заканчивается бронетехника, и они используют для штурмов малолитражные легковые автомобили, в частности – советские "Жигули".

Как пишет обозреватель Forbes Дэвид Акс, один из таких случаев был недавно запечатлен в Луганской области, когда двое "Жигулей", один из которых – вызывающе розового цвета, пронеслись в сторону украинских позиций, став легкой мишенью для украинских беспилотников. В результате ответной атаки украинских сил по меньшей мере один из "Жигулей" был подбит, а его пассажиры убиты.

"Атака на автомобиль стала последней в череде таких нападений. На прошлой неделе российские войска собрались под Покровском в Донецкой области, погрузились как минимум в семь легковых и грузовых автомобилей и двинулись к украинской линии. На одной из машин развевался старый советский флаг", - отмечает Акс, добавляя, что и эта атака была успешно отражена украинскими силами.

Российская промышленность неспособна заменить критические потери бронетехники на фронте, поэтому все чаще в этих штурмах участвуют грузовики, фургоны и даже легковые автомобили, отмечает Акс.

При этом, указывает он, российские командиры знали, что нехватка машин не за горами. Этой осенью некоторые региональные командования начали запасаться легковыми автомобилями, грузовиками и фургонами.

В то же время из-за многочисленности и непрерывности российских штурмов по крайней мере некоторые из них находят слабые места в украинской обороне и прорываются сквозь нее, подчеркивает аналитик.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее полковник запаса ВСУ Сергей Грабский заявил, что у россиян нет сейчас достаточного количества сил и ресурсов для того, чтобы проводить одновременные крупные наступательные действия на нескольких участках фронта.

Аналитики ISW писали, что Владимир Путин, возможно, дал указание российскому военному командованию отложить захват Покровска в пользу продвижения к админграницам Донецкой и Днепропетровской областей.

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