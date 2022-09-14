В Луганской области были замечены колонны с комплексами С-300 и "Бук", двигавшиеся из Лутугино в направлении российско-украинской границы.

Российские захватчики пытаются организовать эвакуацию систем противовоздушной обороны вглубь временно оккупированных украинских территорий или непосредственно на территорию Российской Федерации.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"Для сохранения отдельных образцов военной техники командование подразделений противовоздушной обороны врага пытается организовать эвакуацию систем противовоздушной обороны вглубь временно захваченных территорий и на территорию Российской Федерации. Так, в ночь с 11 на 12 сентября, в Луганской области были замечены колонны с комплексами С-300 и "Бук", которые двигались из населенного пункта Лутугино в направлении российско-украинской границы", - говорится в сводке.

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Ранее УНИАН писал, что успешные действия защитников Украины вынуждают так называемую "власть" временно оккупированного Крыма и юга страны срочно переселять свои семьи на территорию России.

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