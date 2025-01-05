Сообщается, что украинские бойцы задействуют тралы разминирования, танки и другую бронетехнику.

В Министерстве обороны России подтвердили наступление ВСУ в Курской области, начавшееся утром 5 января.

В очередной сводке россияне указали, что украинские бойцы "предприняли контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин".

Как пишет The Moscow Times со ссылкой на "военкора" Романа Алехина, ВСУ начали продвижение в северо-восточном направлении от Суджи, нацелившись на район Большого Солдатского. По его словам, украинские бойцы задействуют тралы разминирования, танки и другую бронетехнику:

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"Район атаки противник плотно накрыл РЭБом, так что многие дроны бесполезны".

Наступление ВСУ в Курской области 5 января

Напомним, ранее УНИАН писал, что украинская армия пошла в наступление на нескольких участках фронта в Курской области России. Для врага эта операция оказалась полной неожиданностью.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны, в Курской области "большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях, и это стало неожиданностью для них".

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