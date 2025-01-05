В населенном пункте продолжается бой, поскольку россияне высадили там десант.

Колонна российских оккупантов ворвалась в Елизаветовку. Об этом сообщил проект DeepState.

"Колонна из 5 российских ББМ сегодня в первой половине дня пробилась через Воздвиженку на Елизаветовку. В селе продолжается бой, так как ублюдки высадили десант", - детализировали аналитики проекта.

В то же время, по их данным, продолжаются штурмовые действия оккупантов на юго-восточных окраинах населенного пункта Воздвиженка, а также возле Барановки и Тимофеевки.

"Кадры сняты с той стороны, враг имеет хорошую ситуационную осведомленность", - отметили аналитики.

Война в Украине: новости

Благодаря ударно-разведывательным беспилотникам "Сыч" украинские бойцы обнаруживают и сразу уничтожают военные цели государства-агрессора России, сообщило Главное управление разведки Минобороны.

Украинские силы обороны смогут усилить свои позиции на фронте только при условии достаточного количества ресурсов. При этом, как отметил военный эксперт Владислав Селезнев, по крайней мере с поставками оружия от союзников в ближайшие месяцы проблем не будет. В то же время, отметил Селезнев, в вопросе личного состава все не так гладко.

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