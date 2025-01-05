По данным аналитиков проекта, параллельно с этим продолжаются штурмовые действия Сил обороны.

В Курской области россияне проводят наступление на населенные пункты Малая Локня, Свердликово и Леонидовка. Об этом сообщил проект DeepState.

По данным аналитиков проекта, параллельно с этим продолжаются штурмовые действия Сил обороны, но от каких-либо комментариев они отказались. "Надо ждать результата, ведь бои продолжаются", - пояснили они.

"Единственный вопрос - какого черта блогер-беглец из Испании за 48 часов анонсирует контрнаступательные действия ВСУ указывая точное место штурма и почти точное время. С другой стороны, враг продолжает заполнять информационный вакуум кадрами поражения нашей техники севернее Мартыновки", - отметили аналитики.

Видео дня

Они подчеркнули, что российские пропагандисты выстраивают ощущение победы и приписывают себе в разы большие заслуги, хотя россияне уже полгода не могут отбить свою же территорию на Курщине. "Рекомендуем не поддаваться на эмоциональные качели с нашей стороны, и особенно не идти на вражеские ресурсы за информацией", - посоветовали аналитики.

Ситуация в Курской области

В вечерней сводке Генштаба указано, что Курское направление самое горячее. В настоящее время там происходят интенсивные боевые столкновения. "На Курщине в настоящее время произошло 42 боевых столкновения, 12 из которых продолжаются до сих пор", - сообщили в Генштабе.

ВСУ пошли в наступление на нескольких участках фронта в Курской области РФ. Для врага эта операция оказалась неожиданной. "На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях, и это стало неожиданностью для них. Силы обороны работают", - сообщили в ЦПД.

Вас также могут заинтересовать новости: