Российская артиллерия ударила по жилому кварталу города.

В результате обстрела российскими оккупантами Херсона погибли три женщины.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. "Российская артиллерия ударила по жилому кварталу в Херсоне. Погибли три женщины, которые в это время находились на улице", - отметил он.

При этом министр добавил, что город и область ежедневно под вражескими обстрелами. "Только за минувшие сутки оккупанты ударили по Херсонскому району 10 раз из артиллерии", - отмечает Клименко.

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Удары по Херсону

По данным Херсонской ОВА, 26 сентября российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, в результате чего 12 человек получили ранения.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что 27 сентября в Херсоне от полученных травм умер мужчина, который во время обстрела находился в доме.

Он отметил, что за прошедшие сутки в Херсонской области в результате обстрелов два человека погибли, а еще один получил ранения.

Он отметил, что за минувшие сутки враг совершил 109 обстрелов, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, боевых машин пехоты, авиации и беспилотников.

По городу Херсон оккупанты выпустили 33 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода и объект критической инфраструктуры в Херсоне.

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