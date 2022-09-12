Не имея возможности ответить на поле боя, российские войска в очередной раз ударили ракетами по критической инфраструктуре мирных украинских городов.

Российские оккупанты в течение суток нанесли 5 ракетных, более 10 авиационных ударов и провели более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, не имея возможности ответить на поле боя, российские войска в очередной раз ударили ракетами по критической инфраструктуре мирных украинских городов.

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Всего в течение текущих суток враг нанес 5 ракетных, более 10 авиационных ударов и провел более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

"Под удары ракет и залпы реактивных систем залпового огня попали объекты энергетики, водоснабжения, заводы и жилые дома в городах Харьков, Запорожье, Константиновка, Славянск и Краматорск. Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Первомайское, Белогоровка, Зайцево, Веселая Долина, Сухой Ставок, Широкое, Партизанское и Любомировка", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские военные вытеснили врага из более двадцати населенных пунктов, продолжается взятие их под полный контроль.

Также силы обороны отразили атаки противника неподалеку Майорского и Красногоровки, а в районах Николаевки Второй и Зайцевого бои продолжались.

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