Авдеевское и Марьинское направления остаются самыми бесполезными по количеству атак россиян.

На Запорожском направлении враг за прошедшие сутки 5 раз пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, успеха не имел.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке по ситуации с российским вторжением.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло в общей сложности около 60 боевых столкновений. Авдеевское и Марьинское направления остаются самыми бесполезными по количеству атак россиян.

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"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опытное, Первомайское Донецкой области. Здесь наши защитники отбили более 10 атак врага. На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отбито 20 атак врага", - говорится в сообщении.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отбили 7 атак противника.

На Лиманском направлении наши защитники отбили атаку врага юго-восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На шахтерском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Угледара Донецкой области.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, 22 октября Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца информировал, что украинские войска отбросили российские силы с западной окраины Работино (10 км к югу от Орехова). В частности сообщалось, что части российского 247-го воздушно-десантного (ВДВ) полка (7-й дивизии ВДВ) отступили на несколько сотен метров в сторону Новофедоровки.

Российские источники утверждали, что бои продолжаются вдоль линии Роботино - Копани (до 5 км северо-западнее Роботино). Машовец предположил, что российский 104-й полк ВДВ (76-я дивизия ВДВ) могут быть слишком деградированным, чтобы помешать продвижению украинцев в сторону Новопрокоповки.

Относительно Авдеевки майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман выразил мнение, что ее миссией как и у Бахмута, может стать уничтожение большого количества врага.

По данным Минобороны Украины, оккупанты в боях под Авдеевкой потеряли уже около 4 тысяч солдат.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал тактику врага в районе города суицидальной.

В утренней сводке Генштаба в частности от 29 октября отмечалось, что россияне продолжили попытки окружить Авдеевку и в очередное получили "по зубам".

В начале октября в Легионе "Свобода" отметили, что российские оккупационные войска активизировались на Марьинском направлении. Учитывая, что Марьинка фактически полностью разрушена, украинские защитники ведут оборону из руин домов.

23 октября в пресс-службе ГПСУ информировали, что возле Марьинки в течение нескольких суток вражеские силы ведут безрезультатные штурмовые действия позиций, где держат оборону пограничники совместно с военнослужащими одной из бригад ДШВ. Отмечалось, что враг хочет отрезать Марьинку. На Марьинском направлении, по данным Генштаба, в последнее время происходит больше всего атак.

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