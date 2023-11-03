Враг атаковал на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском направлениях.

В течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

В течение суток на фронте произошло 53 боевых столкновений, на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отбили семь атак. В то же время, противник нанес авиационные удары в районах Новоселовки, Петропавловки, Новоосиново и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Дворична, Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении, как отмечается, враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационные удары в районах Пролетарского Харьковской области и Серебрянского лесничества, Северска Донецкой области. Также от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Григоровка, Верхнекаменское, Торское, Раздолевка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг, как проинформировали в Генштабе, 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевкии. Также вел безуспешные штурмовые действия возле Богдановки и Хромово и нанес там авиационный удар. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Часов Яр.

"На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское. Всего здесь Силы обороны отразили 17 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Первомайское. На Марьинском направлении врагвел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки, где Силами обороны отбито 14 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Марьинки, Новомихайловки. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Победа, Марьинка, Новомихайловка", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сводке говорится, что на Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Водяного, Угледара, Старомайорского и южнее Золотой Нивы. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Золотая Нива, Пречистовка, Благодатное.

"На Запорожском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Работино, Каменское", - добавили в Генштабе ВСУ.

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Российские захватчики 2 ноября больше всего пытались наступать на Марьинском направлении, но атаки врага отражены Силами обороны. За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области. На Бахмутском направлении противник 6 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки. На Авдеевском направлении враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Северное и Тоненькое Донецкой области, где Силами обороны отбито пять атак.

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