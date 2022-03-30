Захватчик отметил, что дождался случая и сдался в плен украинским защитникам.

Российский солдат-контрактник добровольно сдался в плен украинским защитникам и сложил оружие. В разговоре с родными он сообщил, что россияне вторглись в Украину, чтобы убивать мирное население.

Видео разговора опубликовала СБУ.

Оккупант боялся, что его убьют сами же русские, поэтому при первой же возможности "отстал от строя", дождался украинских военных и сдался.

"Это моя инициатива - сдаться, чтобы свои не убили. Мама, ты знаешь, что здесь происходит? Наши убивают мирных людей? Ты понимаешь?",- рассказал пленный своей матери.

Захватчик рассказал, что обмен пленными произойдет, когда Россия на него согласится. Пока оккупанты не хотят обменивать пленных, а российская пропаганда врет о ситуации в Украине.

Россиянин рассказал, что в Украине его кормят и хорошо с ним обращаются. На это мать ответила, что он "просто попал к хорошим ребятам".

"Они все здесь хорошие, мама. Это наши здесь пришли убивать", - ответил оккупант.

Командиры вбивали в голову своим солдатам, что Украину идут "освобождать" от национал-социалистических банд, которые уничтожают своих граждан.

После вторжения российский оккупант прозрел и увидел совсем другую картину. Поэтому и решил сбежать от своих командиров и добровольно сложить оружие.

Напомним, что российские оккупанты втягивают в войну украинских детей. Они обещают деньги в обмен на информацию о позициях ВСУ.

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