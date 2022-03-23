Командование успокаивает войско врага тем, что за "неделю, максимум две" война закончится.

Российский оккупант рассказал жене, как убивает украинских детей и женщин. По его словам, Путин приказал убивать всех, кто оказывает сопротивление.

Об этом он рассказал в телефонном разговоре, который удалось перехватить.

В частности, захватчик заявил, что убил маленькую девочку, которая в магазине игрушек наставила детский пистолет на оккупантов.

"Путин же приказ дал, сказал: все пох*р, говорит, на мирное население. Вообще, кто сопротивляется типа, нах*р, без разговоров", - говорит оккупант.

Кроме того, захватчик обрадовал жену тем, что "милосердный" Путин за убийства украинских детей награждает свое войско упрощенной процедурой поступления в любое учебное заведение РФ.

Оккупант признался, россияне занимаются грабежом и мародерством в Украине. В частности, он лично ограбил один из домов. Теперь семья российского убийцы сможет рассчитаться с долгами.

"Мы, короче, в дом пробрались. Думаем, может оружие есть или еще что-то. Ох*рели, сколько там хлама. Так что мы сегодня нормально сходили. Все нормально, погасим твой долг", - говорит оккупант.

Захватчик говорит, что командование ожидает за "недельку, максимум две" захватить Украину. Командование приказало сжечь все шевроны, в том числе и с фамилиями, чтобы идентифицировать тела ликвидированных оккупантов было сложнее.

Оккупант: Ну, у нас приказ, пох*р гражданские - не гражданские, валить всех нах*р.

Жена: Правильно.

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