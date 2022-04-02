Тело документалиста нашли 1 апреля в районе села Гута Межигорская на Киевщине.

Предварительно, фотографа и документалиста Макса Левина оккупанты убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская Вышгородского района. По предварительной информации, безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия", - отметили в прокуратуре.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля издание LB.ua, в котором Левин работал более 10 лет, сообщило, что тело фотографа после длительных поисков нашли 1 апреля в районе села Гута Межигорская на Киевщине.

Отмечается, что Левин в сопровождении военнослужащего и в прошлом фотографа Алексея Чернышева отправились в Гуту Межигорскую 13 марта, чтобы задокументировать последствия российской агрессии.

Они оставили машину и пошли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла.

Позже стало известно, что в районе, где фотограф собирался работать, начались интенсивные боевые действия.

Местонахождение и судьба Чернышева пока не установлена.

Кто такой Макс Левин

Макс Левин родился 7 июля 1981 года на Киевщине.

После школы получил образование по специальности "инженер компьютерных систем" в КПИ и работал фотожурналистом.

Более 10 лет Максим работал в редакции LB.ua также сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske.

Его фото публиковали самые известные СМИ мира - Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, Радио Свобода (RFE/RL).

Большинство его документальных проектов связаны с войной в Украине.

У Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.

Ранее сообщалось, что под Николаевом в бою с российскими оккупантами погиб украинский военный журналист Виктор Дудар.

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