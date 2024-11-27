Важной составляющей стали дроны.

Военные действия на поле боя в Украине – в частности, под Бахмутом, Покровском и вообще на юго-востоке – кардинально изменились. Об этом сказал народный депутат Украины Олег Дунда в эфире Вечер.LIVE.

"Большая составляющая – это беспилотные технологии. Небольшое количество стрелковых боев. В последнее время количество пораженных наших бойцов от стрелкового оружия составляет максимум 10%, а большая часть поражений – или от артиллерийского огня, или от дронов. И это абсолютно меняет картину на поле боя", – пояснил он.

Нардеп отметил, что армия Северной Кореи, военные которой с недавних пор участвуют в войне РФ против Украины, была в первую очередь настроена на стрелковое вооружение и ракетные технологии.

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"И в данном случае Северная Корея фактически будет использовать эту войну для того, чтобы переучиваться или получить опыт и изменить свою военную доктрину и армию", – акцентировал Дунда, добавив, что это нужно понять и Южной Корее.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Соединенные Штаты Америки предупреждают, что КНДР готовится передать России дополнительные баллистические ракеты. Такое заявление сделал на заседании Совбеза ООН представитель США по специальным политическим вопросам, посол Роберт Вуд. Отмечается, что Россия в обмен на помощь от КНДР помогает Северной Корее улучшать возможности военного производства.

Кроме того, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, РФ накопила сотни ракет. На вооружении врага сейчас 220 крылатых ракет, 390 калибров, 350 "Искандер-М", "Искандер-К" и 70 "Кинжалов".

Между тем Reuters сообщает, что США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В Вашингтоне говорят, что Украина не мобилизует и не обучает достаточное количество новых солдат для участия в войне.

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