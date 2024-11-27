По словам замглавы ГУР, Россия накопила сотни различных видов ракет.

По состоянию на 20 ноября россияне имеют на вооружении 220 крылатых ракет, 390 калибров, 350 "Искандер-М", "Искандер-К" и 70 "Кинжалов". Об этом заявил заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Новини.LIVE.

По его словам, Украина постоянно отслеживает этот вопрос, а публикации, которые появились в СМИ по количеству ракет, являются корректными.

Также Скибицкий ответил, когда украинцы смогут увидеть успешные удары ВСУ по заводам по производству "шахедов":

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"Не очень просто дотянуться до них. Та же Елабуга (город в Татарстане. - ред.) или Ржевский завод (территория Тверской области - ред.) - они находятся на очень большом расстоянии и успевают принять меры безопасности. Ведь пока долетит наш БпЛА, проходит не один и даже не четыре часа. Это первое. Второе - необходимо более мощное оружие. Ведь это очень большие производственные площади и уничтожить одним ударом все это производство - сложно".

В то же время заместитель главы ГУР отметил, что для этого есть и другие "некинетические" меры.

"Это санкции, киберудары, а также информационные, которые связаны с тем, чтобы по крайней мере в перспективе уменьшить или прекратить это производство. Но это сложно", - добавил Скибицкий.

Война в Украине - последние новости

Ранее народный депутат Роман Костенко рассказал, сколько крылатых ракет и КАБов Россия выпустила по Украине. По его словам, РФ использовала против Украины уже тысячи дальнобойных средств поражения.

В то же время военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Иевлев заявил, что для контрнаступления ВСУ нужно мобилизовать до 2 миллионов человек. По его словам, для таких действий необходимо иметь втрое больше людей, чем у врага.

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