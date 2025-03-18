Они, в частности уничтожили вражеские "Град" и "Стрелу".

В Запорожской области украинские разведчики превращают вражеские цели в хлам и усложняют врагу фронтовую логистику.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины, речь идет о боевой работе мастеров FPV из спецподразделения ГУР МОУ "Кабул 9".

"В Запорожской области разведчики превращают вражеские цели в хлам и усложняют московитам фронтовую логистику. На видео - поражение и уничтожение российских оккупантов, их транспорта и техники, в частности ЗРК "Стрела-10" и БМ-21 "Град", - отметили в ГУР.

Также, добавили в разведке, благодаря дрону "Black Fury" бойцы нанесли успешное огневое поражение по ремонтной базе с десятками единиц вражеской техники.

Война в Украине - удары по России

Как сообщал УНИАН, ранее Силы обороны Украины нанесли успешный удар по месту отдыха личного состава спецподразделения "Ахмат" вооруженных сил России вблизи села Новые Юрковичи на Брянщине.

По данным из перехваченного разговора россиянки, под завалами оказалось много кадыровцев. Женщина рассказала, что когда был прилет ракеты, "ахматовцы" как раз отдыхали, "один только был в бронежилете". По ее словам, известно о шести раненых, двое из которых тяжелые с кровопотерей.

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