Производственные линии для сборки беспилотников были размещены в цехах завода "Калужский газобетон".

Дальнобойные ударные дроны Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины накануне вечером нанесли удары по месту производства БПЛА в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области. Как сообщили источники УНИАН в разведке, производственные линии для сборки беспилотников были размещены в цехах завода "Калужский газобетон".

По словам собеседника, первыми о мощных взрывах и пожаре на заводе сообщили местные жители в социальных сетях: "это просто ад какой-то", "два хлопка ого какие были", "бабахнуло по заводу".

Очевидцы успели даже зафиксировать на видео и разместить в пабликах видео попадания и сильного пожара на территории завода. Калужские паблики вместе с распространением видео с места происшествия сообщили о падении обломков и пожаре в "зданиях промышленного предприятия".

"Из-за атаки БПЛА в аэропорту Калуги был введен план "Ковёр" - отменены все рейсы с 21 вечера 12 марта до 6 утра 13 марта. Губернатор Калужской области утром подтвердил ночную атаку беспилотников на регион, попадание в промышленное предприятие, инфраструктурный объект связи и энергетики", - проинформировал источник.

Атаки дронов на территории РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 марта бойцы ГУР уничтожили два тепловоза РФ, которые перевозили военную технику на оккупированную территорию Украины. Такая операция была проведена в городе Воронеж.

Также в ночь на 10 марта украинские беспилотники ударили по НПЗ с топливом для сверхзвуковых самолетов. Речь идет о Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области (Российская Федерация). Предприятие является одним из главных производителей топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта, предназначенное для турбореактивных дозвуковых и некоторых сверхзвуковых самолетов типа Су-27 и Ту-22М3.

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