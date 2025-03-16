Когда был прилет ракеты, "ахматовцы" как раз отдыхали, говорится в перехваченном разговоре.

Силы обороны Украины нанесли успешный удар по месту отдыха личного состава спецподразделения "Ахмат" ВС РФ вблизи села Новые Юрковичи на Брянщине.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор россиянки, который опубликовало Главное управление разведки МО Украины. По словам женщины, под завалами оказалось много кадыровцев.

Она рассказала, что когда был прилет ракеты, "ахматовцы" как раз отдыхали, "один только был в бронежилете". По ее словам, известно о шести раненых, двое из которых тяжелые с кровопотерей.

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"Реанимация приезжала брянская... Говорят, что там еще много под завалами... Ракета, представь... Да еще и они отдыхали, один только в бронежилете был парень. Не контрактники, чеченцы в основном, такие молоденькие вообще. Самому старшему, наверное, 41 год, остальные - 24, 25, дети", - рассказала она.

Другие удары ВСУ по оккупантам

Как сообщал ранее УНИАН, Украина ударила по России новым "Нептуном". Речь идет о новой крылатой ракете "Длинный Нептун" с дальностью 1000 км. Вероятно, именно она ударила 14 марта по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе в России примерно в 480 км от линии фронта в Украине.

Также бойцы из 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" недавно уничтожили четыре российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". Их суммарная стоимость составляет около 56 миллионов долларов.

Кроме того, стало известно, что дроны СБУ поразили газокомпрессорные станции и склад ракет в России. Речь идет о газокомпрессорных станциях "Давыдовская" (Тамбовская область) и "Новопетровская" (Саратовская область), а также полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка (Белгородская область).

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