Россияне прибегают к имитациям, в частности, будто выходят из оккупированных населенных пунктов, но потом в них возвращаются.

Оккупанты усилили информационную войну на южном фронте и обвиняют ВСУ в бомбардировке местных населенных пунктов.

Об этом сказала в эфире телемарафона единых новостей руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя новые для Южного фронта тактические хитрости российских захватчиков.

Она подтвердила информацию, что россияне прибегают и к определенным имитациям, в частности, будто выходят из оккупированных населенных пунктов, но скоро в них возвращаются.

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Но в этой паузе, пока отсутствовали, россияне, по слвоам Гуменюк, как правило, очень мощно обстреливают эти населенные пункты.

"Затем с "разъяснительной работой" идут к местным, что это "были силы обороны, которые их (население) настолько ненавидят". На самом деле мы видим сейчас еще один маневр - это продолжение использования тактической авиации, которую они очень часто используют на Бериславском направлении, и отправляют с ее помощью управляемые авиационные бомбы. В последнее время они начали бомбить именно левый берег, то есть отправляют один КАБ на правый, три – сбрасывают на левый. Это означает, что они пытаются бомбить оккупированные терротории, которые провозглашают как свои, свои же подразделения в том числе. И потом выдавать это за работу Сил обороны", - пояснила Гуменюк.

Она подчеркнула, что в условиях гибридной войны враг сейчас использует все – наряду с наземной артиллерией и авиацией также информационный фронт.

Ситуация на юге Украины

За прошедшие сутки украинские защитники продолжали вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, успешно отражали атаки россиян и сдерживали врага на других направлениях. За сутки зафиксировано было 30 боевых столкновений.

По словам Гуменюк, на оккупированном юге российские захватчики дислоцируются среди местного населения, скрываясь от Сил обороны. Это усложняет работу нашим военным для поражения вражеских сил, но точечное поражение ведется. В частности, 9 августа утром был поражен пункт управления российской армии в оккупированной Новой Каховке. Местные жители, обнародовав в интернете фото и видео с места "прилета", отмечали, что это происходит на территории промзоны, где базировались оккупанты.

Бывший советник ОПУ Алексей Арестович прогнозирует, что успешное продвижение ВСУ в рамках контрнаступления очень скоро приведет к тому, что фронт россиян на юге начнет "трещать по швам".

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