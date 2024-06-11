Зенитных комплексов дальнего действия у россиян на порядок меньше, чем им реально нужно.

Украина системно выбивает российские комплексы ПВО большого радиуса действия, особенно в Крыму. И эта работа приносит осязаемые результаты. Военный обозреватель Александр Коваленко в статье для OBOZ.UA подсчитал, сколько зенитно-ракетных комплексов остается у агрессора на текущий момент.

"С середины апреля Сили обороны Украины вывели на системный уровень удары по территории временно оккупированного полуострова Крым баллистическими ракетами M39А1 (ATACMS Block I) стоимостью чуть менее полутора миллионов каждая, но наносящими гарантированный урон комплексам ПВО стоимостью более миллиарда долларов", – пишет он.

По подсчетам Коваленко, на сегодняшний день только в Крыму уничтожено, повреждено и в целом выведено из боеспособного состояния минимум три дивизиона С-400. В целом на вооружении РФ по открытым данным на начало года стояло 44 дивизиона С-400. Кроме того россияне имеют на вооружении 63 дивизиона ЗРК предыдущего поколения – С-300.

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Эксперт отмечает, что количество российский ЗРК дальнего радиуса действия лишь на первый взгляд кажется огромным. С учетом огромной территории России, которую нужно прикрывать, россиянам нужно более тысячи таких дивизионов. А их всего около сотни.

"В результате удара в ночь на 10 июня в районе Джанкоя были выбиты уже не только комплексы С-400, а и С-300. То есть после апрельских потерь дивизион 18-го зенитно-ракетного полка постарались спешно восстановить, но лишних С-400 под рукой не оказалось", – иллюстрирует эту ситуацию Коваленко.

По словам аналитика, в 2024 году российские ЗРК С-300 и С-400 "выносятся" Силами обороны Украины "в режиме нон-стоп". Это не только создает над Крымом "полетную" зону для украинских крылатых ракет, но и организует нарастающий дефицит систем ПВО в России, производство которых очень дорогое и долгое, особенно в условиях западных санкций.

Потери российской ПВО в войне против Украины

Как писал УНИАН, в ночь на 10 июня ВСУ поразили сразу три ЗРК дальнего действия в Крыму – один дивизион С-400 вблизи Джанкоя и два дивизиона С-300 возле Черноморского и Евпатории. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что все военные действия связаны между собой, а системы ПВО, в первую очередь, предназначены для того, чтобы защищать "собственные войска, собственные силы".

По данным Генштаба, в целом с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 840 средств ПВО всех типов. Только за последние сутки было уничтожено еще 5 единиц данного вида вооружений.

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