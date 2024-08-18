Погибшего воина похоронили во Львове на Лычаковском кладбище.

Продолжается война в Украине, и наступление Вооруженных сил Украины в Курской области имеет страшную цену - стало известно о гибели 30-летнего воина Игоря Северенчука.

С бойцом прощались во Львове, его похоронили на Лычаковском кладбище, написал мэр областного центра Андрей Садовый на своей странице в Facebook. "Операция ВСУ в Курской области имеет страшную цену. Должны это осознавать и помнить тех, кто ее платит. Сегодня (17 августа, - Ред.) во Львове попрощались с... Игорем Северенчуком, который погиб в Курской области РФ. У Игоря остались родители, жена, сын и брат", - поделился чиновник.

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Защитники нашей страны в начале текущего месяца начали операцию на Курщине и освободили более 80 населенных пунктов. Украинская сторона уже создала на освобожденной территории военную комендатуру.

Сообщалось, что граница РФ с Украиной в Курской области была плохо защищена, и ее обороняли в основном срочники. Во время наступления украинцев многие российские военные сдались в плен. В то же время, по словам аналитика Sky News Майкла Кларка, некоторые крупные украинские подразделения попали в засаду.

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