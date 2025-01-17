Пострадал мальчик 2012 года рождения.

В ночь на 17 января 2025 года Россия атакует Украину дронами. В Киевской области из-за вражеской атаки пострадал ребенок.

"В результате падения обломков сбитых целей во время атаки вражеских БпЛА на Киевщину в одном из населенных пунктов ранения получил ребенок 2012 года рождения", – сообщили в Киевской военной областной администрации.

Отмечается, что у мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Его доставили в больницу. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Кроме того, из-за падения обломков произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади почти 200 квадратных метров.

"Сейчас пожар локализован. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома", – добавили в КОВА.

Атаки РФ по Украине

Российские оккупационные войска практически ежедневно атакуют Украину ударными беспилотниками. Но дроны враг запускает не только ночью.

Так, 16 января во время визита в Киев премьер-министра Великобритании Кира Стармера в столице работала ПВО. В небе над Киевом был замечен российский беспилотник. Летательный аппарат – возможно, российскую приманку – было видно и слышно над Мариинским дворцом, неподалеку от Офиса президента, писало издание The Guardian.

Кроме того, Россия постоянно обстреливает населенные пункты снарядами и КАБами. В результате атаки 15 января в Никополе Днепропетровской области погибла директор Никопольской гимназии № 25 Тамара Соколова. В ее дом попал российский снаряд.

А утром 15 января россияне массированно атаковали Украину ракетами. По словам Владимира Зеленского, россияне использовали более 40 ракет, в том числе и баллистику. По меньшей мере 30 ракет уничтожено.

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