В ее дом попал российский снаряд.

15 января в Никополе Днепропетровской области в результате российского обстрела погибла директор Никопольской гимназии № 25 Тамара Соколова.

Трагическое известие сообщила начальница отдела образования и науки городского совета Никополя Валентина Сафонова в Facebook. Отмечается, что в дом погибшей попал российский снаряд.

Тамара Соколова посвятила обучению детей более 30 лет своей жизни.

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"В 1993 году она впервые переступила порог Никопольской школы № 25, где и проработала всю жизнь – учителем физики, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, последние 6 лет – директором школы. Была человеком большой души, несомненной чести, совести, трудолюбивым и ответственным, опытным и умным руководителем", – рассказала Сафонова.

Обстрел Никополя 15 января

В ГСЧС Днепропетровской области сообщили, что ночью 15 января российские оккупационные войска обстреляли Никополь. Враг попал по жилым кварталам города.

В результате обстрела был разрушен частный жилой дом. Из-под завалов спасатели деблокировали женщину 1970 года рождения – к сожалению, без признаков жизни.

Кроме того, в результате удара оккупантов получил ранения мужчина 1979 года рождения. Обстрелом были повреждены жилые дома, газопроводы, линии электропередач, гаражи и авто.

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