Враг бил ракетами, в том числе баллистикой, и дронами.

Утром 15 января россияне ударили по Украине, запустив более 40 ракет, в том числе и баллистику. По меньшей мере, 30 ракет уничтожены, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Очередной российский массированный удар. Середина зимы и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты, которые обеспечивают нормальную жизнь людей", - отметил президент.

По его словам, более 40 ракет находились в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере 30 ракет уничтожены.

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Президент сообщил, что ночью оккупанты атаковали Украину также более 70 ударными дронами.

"Благодаря нашей ПВО всем задействованным подразделениям сохраняем работу нашей энергетической системы. Но постоянно нуждаемся в усилении имеющихся возможностей украинского воздушного щита", - отметил Зеленский.

Он рассказал, что партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн" дали обещания, которые "до сих пор не реализованы полностью".

"Мы говорили и о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет, которые могут стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить", - подчеркнул глава государства.

Российский обстрел Украины 15 января: что известно

Как сообщал УИНАН, были "прилеты" на Львовщине. Российские крылатые ракеты попали в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

Во время массированного обстрела Украины россияне запускали "Калибры" с моря. Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что это подтверждает только тот тезис, что оккупанты используют морские носители, как правило, во время массированных атак. Иным способом использовать их они уже не могут в Черном море.

Из-за массированной атаки РФ на Украину в нескольких областях ввели аварийные отключения света, в частности, в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

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