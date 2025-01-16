Обозреватель предположил, что даже у российских военных нет доверия к своей ПВО.

Ракетный удар России по Украине 15 января получился крайне посредственным. Судя по всему, системные дроновые атаки Украины по территории России вынудили оккупационные войска ускорить процесс выполнения задач, запланированных на 20-е числа января, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он считал, что Россия длительное время массово не применяла ракетную компоненту для ударов, чтобы задействовать ее для массированных обстрелов в "фетиш-даты" - 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа, и 25 января, в день рождения президента Украины Владимира Зеленского.

Что же касается удара 15 января, то, как отметил Коваленко, этот обстрел нес спонтанный и неорганизованный характер. По его мнению, россияне били по заранее запланированным целям, но "по которым должно было быть применено куда большее количество средств поражения и несколько позже".

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"Из этого можно сделать выводы, что системные удары Сил обороны Украины дронами по территории России, особенно по Энгельсу, вынудили российские оккупационные войска… ускорить процесс выполнения задач, запланированных на 20-е числа. Ведь кто знает, что и куда "прилетит" через день, два или три по России и какие от этих "прилетов" будут последствия", - акцентировал эксперт.

Обозреватель предположил, что у российских военных нет доверия к своей ПВО:

"Поэтому ракетный удар 15 января я все же отношу к лихорадочной рефлексии, нежели к тщательно просчитанному массированному ракетному террору, размеренно проведенному строго по плану. Между тем, удары по самой России украинских дронов с куда более высоким КПД, нежели российских ракет по Украине, продолжаются".

Взрывы 15 января - что сообщалось

Как писал УНИАН, утром 15 января Россия ударила по Украине ракетами разных типов.

Позже стало известно, что в связи с этим в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.

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