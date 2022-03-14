Оккупанты усилили интенсивность обстрелов Харькова и населенных пунктов в области.

На Харьковщине оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы и объекты инфраструктуры, есть погибшие и раненые.

Об этом в Facebook сообщает полиция Харьковской области.

Отмечается, что враг усилил интенсивность обстрелов Харькова и населенных пунктов в области.

"Харьковщина пережила сложную ночь. Российские оккупанты без остановки били по жилым кварталам, больницам, объектам инфраструктуры и промышленности. В результате многочисленных разрушений и пожаров есть погибшие и раненые", - сообщают в полиции.

В свою очередь в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области рассказали, что за прошедшие сутки спасатели совершили 42 выезда для ликвидации пожаров, вызванных обстрелами, а также разборки завалов разрушенных зданий. Всего было привлечено около 25 единиц техники и около 120 человек.

Отмечается, что вчера вечером на территории "Харьковского автогенного завода" в результате попадания вражеского боеприпаса горело производственное здание, площадь пожара - 800 м кв. Пожар ликвидирован.

Также пиротехнические подразделения ГСЧС продолжали обезвреживать артиллерийские боеприпасы, которые не разорвались - было отработано около 30 адресов.

Как сообщал УНИАН, СБУ перехватила телефонный разговор оккупантов. В Харькове военным из РФ дали команду стрелять по гражданским.

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