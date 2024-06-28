В частности, захватчики отказываются выполнять боевые задачи из-за гибели лиц из командного состава.

В Харьковской области наблюдаются многочисленные случаи отказа российских оккупантов воевать. Об этом представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Есть такая информация, что наблюдаются многочисленные случаи отказа как раз вражеского личного состава, в частности, из штурмового отряда 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии вооруженных сил России, выполнять поставленные задачи вследствие того, что они потеряли в командном составе несколько человек, и поэтому они отказываются выполнять свои боевые задачи", - подчеркнул Волошин.

Спикер уточнил, что отказы наблюдаются на уровне конкретных подразделений и индивидуальных отказов.

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"Поэтому там у них не все так хорошо. На Волчанском направлении еще наши защитники выбивают малые тактические группы противника, которые представлены 153-м танковым полком 47-й танковой дивизии. Они как раз наступали в жилой застройке города Волчанск, однако они были остановлены там и отброшены", - добавил Волошин.

Он сообщил, что за прошедшие сутки на Харьковском направлении состоялось шесть боевых столкновений.

"В частности, бои шли возле Волчанска и Липцов. Штурмовые действия также были у Сотницкого Казачка. Успеха там не имели. Существенных изменений там ситуация не приобрела. На данный момент, наши защитники отбили четыре из пяти вражеских штурмов противника. Продолжались бои в районе Волчанска. Штурмовые действия были остановлены Силами обороны. Конечно, также продолжались бои на линии соприкосновения к северу от Харькова - в районах населенных пунктов Лукьянке и Глубокое", - сказал Волошин.

По его словам, несколько часов назад российские захватчики из района Белгорода нанесли три удара с применением около семи управляемых авиационных бомб по Липцам, а также - два удара с применением шести КАБов по Старице. Еще россияне сбросили четыре КАБа на Николаевку, три - на Варваровку, и три - на Веселое.

Вместе с тем, Волчанские Хутора подвергаются ударам управляемыми авиационными бомбами.

Волошин уточнил, что Силы обороны Украины дают адекватный отпор врагу, который несет потери. В частности, в результате боевых действий было уничтожено около 120 оккупантов, несколько единиц вооружения и военной техники. состоялось шесть боевых столкновений.

Последний удар по Харькову

Как сообщал УНИАН, 27 июня стало известно, что днем российские Россия впервые ударила по Харькову ФАБ-500 с управляемым модулем планирования и коррекции.

Удар по Харькову был нанесен из населенного пункта Майский Белгородской области. Одна из ФАБ-500 с УМПК попала в стену частного жилого дома, но не сдетонировала.

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