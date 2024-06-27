Сейчас известно о пяти пострадавших.

Сегодня днем российские захватнические войска впервые ударили по Харькову ФАБ-500 с управляемым модулем планирования и коррекции.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков. По предварительным данным, около 16:00 Вооруженные силы РФ нанесли удары по Харькову из населенного пункта Майский Белгородской области.

"Под атакой врага был Киевский район города. Повреждены три частных дома, помещения высшего учебного заведения и районного управления ГСЧС. Пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

Позже в прокуратуре добавили, что количество пострадавших возросло до пяти. Одна из ФАБ-500 с УМПК попала в стену частного жилого дома, но не сдетонировала.

Специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вынули взрывное устройство и извлекают из двора неразорвавшийся снаряд. Отмечается, что в момент попадания в доме находился 10-летний мальчик. Он, к счастью, не пострадал.

Удары по Харьковской области

Напомним, недавно оккупанты заявляли о первом применении ФАБ-3000 М-54 с УМПК в поселке Липцы. Они опубликовали видео удара по украинскому населенному пункту.

В Вооруженных силах Украины тогда подтвердили удар, однако не сообщали, что был использован именно этот тип ФАБ.

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