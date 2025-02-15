Россияне резко активизировались на передовой.

На фоне разговоров о мирных переговорах и завершении войны в Украине российские оккупанты резко активизировались на фронте. С начала суток на передовой произошло 250 боевых столкновений с противником, информирует Генеральный штаб ВСУ.

"По сравнению с прошлыми сутками противник значительно активизировал усилия, общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза, с наибольшей активностью на Покровском направлении", – говорится в сообщении.

Так, на Покровском направлении зафиксировано 67 раз попыток оккупантов продвинуться на позиции украинских подразделений. По предварительным данным, в течение дня там обезвредили 536 оккупантов, из них 261 – безвозвратно. Кроме того, бойцы Сил обороны уничтожили 23 боевые бронированные машины, четыре единицы автомобильной техники, одно средство РЭБ и два мотоцикла, а также повредили три танка, десять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и артиллерийскую систему россиян.

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24 раза враг пытался прорвать украинскую оборону на Новопавловском направлении. Еще 17 атак зафиксировали на Торецком, 26 – на Лиманском, 29 – на Краматорском, 37 – на Купянском, 5 – на Харьковском, 2– на Ореховском, 8 – на Приднепровском.

На Курском направлении захватчики с начала суток девять раз прибегали к наступательным действиям, все атаки врага отбиты.

Проект DeepState акцентирует, что на фронте выдался самый тяжелый день с начала 2025 года. Отмечается, что основная активизация противника была на Покровском, Кураховском и Великоновоселском направлении.

Война в Украине – вы могли это пропустить

Россияне не оставляют попыток захватить Покровск Донецкой области и установить контроль над стратегически важными логистическими путями Сил обороны Украины. Но несмотря на это украинские войска тоже имеют успехи на Покровском направлении, заявил военный аналитик Алексей Гетьман.

Между тем на Торецком направлении украинские военные уничтожили группу российских пехотинцев, среди которых был российский офицер радиоразведки. Блиндаж оккупантов был замаскирован в мусоре.

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