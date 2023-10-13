Украинские защитники мужественно держат оборону на Авдеевском направлении.

На линии фронта за сутки состоялось почти 70 боестолкновений, Силы обороны Украины отбили все нападения российских захватчиков. Обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

"В течение суток произошло 68 боевых столкновений", - говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Как отметили в Генштабе, на Купянском направлении украинские воины отбили 12 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области. Кроме того, на этом направлении противник нанес авиационные удары. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Западное, Купянск, Берестово Харьковской области.

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Также, на Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Невского, Новолюбовки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области.

В то же время, силы обороны отбили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Дроновка, Выемка, Федоровка Донецкой области.

При этом, на Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белой Горы, Александро-Шультиного и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники мужественно держат оборону, отбили 10 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и более 15 атак в районах Керамик, Тоненького, Северного, Первомайского, Нетайлового Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Авдеевка, Опытное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Вместе с тем, на Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отбили около 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное Донецкой области.

В то же время, на Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Новоандреевки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Работино, Малые Щербаки, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Высокое и Ульяновка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Садовое, Станислав, Александровка и областной центр Херсонской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - говорится в сводке.

Ситуация на фронте по состоянию на вечер 13 октября - что известно

Возле города Авдеевка Донецкой области в соатнные дни продолжаются ожесточенные боевые действия. Генштаб Вооруженных сил Украины утром 13 октября сообщил, что противники возле этого города и еще ряда населенных пунктов в Донецкой области более 20 раз атаковали наших воинов, и эти атаки были отбиты.

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