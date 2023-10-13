Атаки противника возле Авдеевки отразили пограничники.

Возле города Авдеевка Донецкой области продолжаются ожесточенные боевые действия, пограничники отразили штурмы со стороны российских захватчиков.

Последствия вражеской атаки показала Государственная пограничная служба Украины - опубликовала видео, на котором заснято горящую военную технику, а также слышны комментарии наших воинов.

"Пограничники отражают штурмовые атаки врага на подступах к Авдеевке", - подписали ролик в ГПСУ. Один из защитников украинского государства сказал, что "это было трудно" (противостоять врагу - Ред.).

Авдеевка сегодня в центре внимания - что надо знать

Российские захватчики недавно активизировались возле Авдеевки. Генштаб Вооруженных сил Украины утром 13 октября сообщил, что противники возле этого города и еще ряда населенных пунктов в Донецкой области более 20 раз атаковали наших воинов, и эти атаки были отражены.

По словам спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, оккупанты сосредоточились на захвате Авдеевки, поскольку хотят добиться хоть какой-то "победы".

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