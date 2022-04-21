На Запорожье десантники с помощью ПЗРК Stinger уничтожили российский транспортный вертолет Ми-8.

Морские пехотинцы вместе с десантниками уничтожили два российских транспортно-боевых вертолета Ми-8.

Об этом говорится в сообщении на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Сегодня в одном из районов выполнения задач подразделением противовоздушной обороны отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины был уничтожен российский транспортно-боевой вертолет Ми-8 из ПЗРК "Stinger", - говорится в сообщении.

Впоследствии, рассказали в ВМС, другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж из первого, был успешно уничтожен военнослужащими одного из подразделений морской пехоты ВМС ВСУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что десантные войска Украины уничтожили две единицы вражеской техники. Первая — это российский истребитель Су-25, а вторая — многоцелевой беспилотник "Орлан-10".

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