Аналитики четко объяснили, почему Путин любые мирные соглашения с Украиной будет считать филькиной грамотой.

Заявления российского диктатора Путина о нелегитимности украинских властей и возможного мирного соглашения, в будущем могут стать поводом для нарушения любых договоренностей с Украиной.

На это обратили внимание аналитики Института по изучению войны (ISW) в своем свежем обзоре. "Путин дал понять, что не будет считать мирные соглашения обязательными для выполнения, прикрываясь указом президента Владимира Зеленского от 2022 года о запрете переговоров с ним. Но, даже если этот указ отменят, Путин найдет новые причины для нарушения соглашения", - констатировали аналитики.

ВISWсчитают, что Кремль создает юридическую почву для невыполнения любых будущих соглашений, манипулируя ложными интерпретациями украинских законов.

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Аналитики Института объяснили действия Путина, который уже заявил, что Зеленский не легитимен и с ним переговоры он вести не будет, а Верховная Рада является якобы единственной законной властью в Украине. Однако уже сейчас он призывает ее к неконституционным действиям, которые затем будут использованы для того, чтобы и ее объявить "нелегитимной", и после этого оправдать свои требования полной смены власти в Украине и нежелание вести переговоры.

Аналитики подчеркнули, что именно такие заявления дают Путину пространство для манипуляций. В ISW подчеркнули, что при таких условиях, даже если будут достигнуты договоренности, Кремль сможет их быстро нарушить, ссылаясь на выдуманные обвинения в недействительности соглашения или нелегитимности украинского правительства. В Институте обратили внимание, что такой же трюк Кремль проделывал с Минскими соглашениями 2014 и 2015 годов.

"Даже если Зеленский или другие представители украинской власти согласятся отменить указ о запрете переговоров с Путиным, тот нарушит любое мирное соглашение, которое заключит с Украиной, под фальшивым оправданием, что такие соглашения являются "недействительными", пока он будет считать, что может достичь своих максималистских военных целей с помощью военных операций", - подытожили в Институте.

Переговоры с Путиным

28 января Путин заявил, что Зеленский не является легитимным президентом, поэтому не может подписывать документы по завершению войны с РФ.

На это Зеленский посоветовал мировым лидерам не повторять ошибок прошлого и дожать Россию до настоящего мира, ведь своим заявлением Путин подтвердил, что боится переговоров и сильных лидеров.

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