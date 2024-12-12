Впервые начинают вырисовываться контуры первоначальных усилий избранного президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, предпринятых им во время визита в Европу на прошлой неделе. Как пишет издание The Wall Street Journal, он предложил разместить европейские войска в Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня.
Отмечается, что Европе придется взять на себя большую часть бремени по поддержке Киева войсками для наблюдения за прекращением огня и оружием для сдерживания России.
На встрече в Париже 7 декабря Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что он не поддерживает членство Украины в Организации Североатлантического договора. Но при этом он хочет, чтобы после любого прекращения боевых действий появилась сильная, хорошо вооруженная Украина, сообщили источники.
Трамп указал, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины и что он хотел бы, чтобы европейские войска присутствовали в Украине для наблюдения за прекращением огня. По словам чиновников, он не исключил, что США поддержат это соглашение, хотя американские войска в нем участвовать не будут.
По словам собеседника издания, осведомленного о встрече, Трамп также призвал европейцев сделать больше для того, чтобы заставить китайцев оказать давление на Кремль с целью прекращения войны. Они обсудили использование тарифов для Китая в качестве разменной монеты, если Пекин не согласится это сделать.
Война в Украине - возможность размещения иностранных войск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что обе страны остаются "одной командой" в вопросах войны в Украине и европейской безопасности. Он также сказал, что на данный момент нет планов отправлять иностранные войска в Украину даже в случае достижения соглашения о прекращении огня.
Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть идею Макрона о возможном размещении западных военных в Украине, пока ее не примут в Североатлантический альянс.