Трамп сказал Владимиру Зеленскому и Эмманюэлю Макрону, что он не поддерживает членство Украины в НАТО.

Впервые начинают вырисовываться контуры первоначальных усилий избранного президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, предпринятых им во время визита в Европу на прошлой неделе. Как пишет издание The Wall Street Journal, он предложил разместить европейские войска в Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Отмечается, что Европе придется взять на себя большую часть бремени по поддержке Киева войсками для наблюдения за прекращением огня и оружием для сдерживания России.

На встрече в Париже 7 декабря Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что он не поддерживает членство Украины в Организации Североатлантического договора. Но при этом он хочет, чтобы после любого прекращения боевых действий появилась сильная, хорошо вооруженная Украина, сообщили источники.

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Трамп указал, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины и что он хотел бы, чтобы европейские войска присутствовали в Украине для наблюдения за прекращением огня. По словам чиновников, он не исключил, что США поддержат это соглашение, хотя американские войска в нем участвовать не будут.

По словам собеседника издания, осведомленного о встрече, Трамп также призвал европейцев сделать больше для того, чтобы заставить китайцев оказать давление на Кремль с целью прекращения войны. Они обсудили использование тарифов для Китая в качестве разменной монеты, если Пекин не согласится это сделать.

Война в Украине - возможность размещения иностранных войск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что обе страны остаются "одной командой" в вопросах войны в Украине и европейской безопасности. Он также сказал, что на данный момент нет планов отправлять иностранные войска в Украину даже в случае достижения соглашения о прекращении огня.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть идею Макрона о возможном размещении западных военных в Украине, пока ее не примут в Североатлантический альянс.

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