Кризис у россиян будет ощутим уже в начале лета, а на конец 2025 года страну-агрессора накроет тяжелый финансовый кризис, говорит Кирилл Сазонов.

Весь 2025 год в Украине будут продолжаться тяжелые боевые действия, которые завершатся нашей победой, прогнозирует военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Об этом Сазонов сказал в эфире Ранок.LIVE, отвечая на вопрос, видит ли он, будучи ближе к фронту, приближение конца войны.

"Он приближается. Я вижу, что враг бросает те ресурсы, которые даже раньше не использовал. На Покровское направление, которое сейчас ключевое, он бросает силы, которые снимает с Кураховского. Он теряет где-то 45 тысяч личного состава в месяц. А призывает, согласно своему плану 30 тысяч. То есть 15 тыс. "минус" чистыми каждый месяц. У них меньше техники, меньше сил, меньше ресурсов. Я вижу, что кризис в России начнется и будет ощутим уже в начале лета. Конец 2025 года - это тяжелый финансовый кризис в России", - обосновал он.

По словам военного, украинцы должны продержаться этот год, хотя, заметил, что возможно все, даже то, что до завершения войны осталось 100 дней, возможно 6 месяцев.

"Но скорее всего, весь 2025 год будут продолжаться боевые действия. Тяжелые боевые действия, которые завершатся нашей победой и справедливым миром, о котором говорит Президент. Все должны продержаться этот год, должны беречь дыхание, не обманывать себя тем, что вот-вот, 100 дней осталось. Этот год будет тяжелый, завершится нашей победой. У меня такое впечатление", - отметил Сазонов.

Завершение войны в 2025 году - что говорит президент

Как сообщал УНИАН, в начале января Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает "все возможное" для достойного завершения войны в этом году. В то же время он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин сейчас удваивает усилия для агрессии против Украины, привлекая северокорейских военных и технику, боеприпасы.

По словам Зеленского, этот сговор с Северной Кореей уже демонстрирует слабость Путина, потому что ни один правитель в Москве никогда бы не опустился до такого уровня, чтобы попрошайничать в Пхеньяне.

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