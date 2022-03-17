Минобороны высмеяло армию РФ / facebook.com/MinistryofDefence.UA
Министерство обороны Украины опубликовало на своей странице в Facebook фотографии уничтоженной техники российских оккупантов, а также в ведомстве высмеяли армию РФ.
"От пейзажей Украины и действий ее защитников у российских оккупантов просто "срывает башню"", - говорится в заявлении Минобороны.
Минобороны высмеяло армию РФ / facebook.com/MinistryofDefence.UA
Минобороны высмеяло армию РФ / facebook.com/MinistryofDefence.UA
Минобороны высмеяло армию РФ / facebook.com/MinistryofDefence.UA
Минобороны высмеяло армию РФ / facebook.com/MinistryofDefence.UA
Минобороны высмеяло армию РФ / facebook.com/MinistryofDefence.UA
Напомним, ранее в Изюме Вооруженные силы Украины полностью разгромили технику оккупантов.