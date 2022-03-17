Минобороны опубликовало фото уничтоженной российской техники.

Министерство обороны Украины опубликовало на своей странице в Facebook фотографии уничтоженной техники российских оккупантов, а также в ведомстве высмеяли армию РФ.

"От пейзажей Украины и действий ее защитников у российских оккупантов просто "срывает башню"", - говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, ранее в Изюме Вооруженные силы Украины полностью разгромили технику оккупантов.

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