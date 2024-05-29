Представлено девять изделий от 7 украинских производителей, включая автомобильную технику и наземные роботизированные платформы.

Минобороны показало новые украинские разработки роботизированных системы медицинской эвакуации бойцов с поля боя. Как сообщили в оборонном ведомстве, в демонстрационных испытаниях пока приняли участие девять изделий от семи украинских производителей, включая автомобильную технику и наземные роботизированные платформы.

Целью мероприятия было привлечение внимания к теме медицинской эвакуации в зоне боевых действий и поощрение стран-партнеров к прямым контрактам с украинскими производителями. В связи с этим, на испытаниях присутствовали представители посольств разных стран.

Отмечается, что сейчас Минобороны и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности сосредоточены на развитии систем, которые могут заменить человека на фронте. Средства стран-партнеров для закупки роботизированных систем привлекаются через проект ZBROYARI: Manufacturing Freedom, цель которого - собрать $10 млрд на производство украинского оружия в 2024 году.

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Отмечается, что каждый час промедления в медицинской эвакуации может стоить жизни раненых защитников. Кроме того, такая техника спасает жизни как раненых, так и военных медиков. ВСУ нужны беспилотные наземные машины для быстрой эвакуации и поддержка партнеров для их внедрения. Как пояснила начальница отдела политик медицинского снабжения Департамента здравоохранения Минобороны Валентина Оболенцева, роботизированные системы пока невозможно закупать за бюджетные средства.

Использование роботизированных систем на войне

В марте вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ - "киборгов", которые заменят живую силу на поле боя. Ожидается, что на фронте они появятся через несколько месяцев.

Федоров сообщил, что Brave1 испытал на полигоне 50+ комплексов. Испытания проходили платформы-камикадзе, турели, платформы, которые уничтожают позиции и технику россиян, минируют, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на позиции.

Чиновник добавил, что роботы успешно показали себя на полигоне. Сотни различных платформ закупят через UNITED24.

Издание Forbes ранее сообщало, что подсчет обнародованных ударов дронов-камикадзе свидетельствует, что Украина лидирует в количестве подтвержденных ударов FPV. Так, с августа украинские войска направили на оккупантов 8 тыс. 273 FPV, в то же время россияне в ответ направили их около 6 тыс.

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