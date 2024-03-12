Министр Федоров рассказал, что через несколько месяцев эти "киборги" будут на поле боя.

В Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ, и через несколько месяцев они будут на поле боя.

Об этом в своем Telegram-канале написал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, раскрыв возможности этих "киборгов".

"В Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ. Brave1 испытал на полигоне 50+ комплексов. Испытания проходили платформы-камикадзе, турели, платформы, которые уничтожают позиции и технику россиян, минируют, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на позиции", - отметил он.

Чиновник добавил, что роботы успешно показали себя на полигоне, через несколько месяцев они будут на поле боя - сотни различных платформ закупят через UNITED24. "Продолжаем развивать инновации, чтобы Силы обороны могли их закупать", - написал Федоров.

Он пояснил, что основная цель наземных роботов - минимизировать участие человека на поле боя. "Это поможет сохранять жизнь и здоровье украинских воинов. Наземные роботизированные комплексы станут следующим геймчейнджером этой войны, которым уже есть дроны. Это асимметричный ответ на количественное превосходство врага", - отметил вице-премьер.

Федоров также добавил, что кластер Brave1 делает все для масштабирования производства роботов, а государство начинает массово закупать их. "Тот путь, который мы прошли с БпЛА, проходим с роботизированными платформами. Наша задача - производить и улучшать инновации для Сил обороны, а для производителей создавать комфортные условия", - написал он.

Так, на платформе Brave1 зарегистрировано уже более 140 роботизированных систем, 96 из них прошли оборонную экспертизу, 14 разработок кодифицированы по стандартам НАТО. "Часть из этих роботов уже работает на фронте, например турель ШаБля", - добавил министр.

Украина имеет преимущество в ударах FPV дронами

Как сообщалось ранее, несмотря на потрясающие потери в войне против Украины, Россия все еще имеет больше танков, больше артиллерии и войск, чем Украина. Впрочем, в одном виде вооружения Украина имеет значительное преимущество.

В частности, издание Forbes отмечает следующее: подсчет обнародованных ударов дронов-камикадзе свидетельствует о том, что Украина стабильно лидирует в количестве подтвержденных ударов FPV. Так, с августа украинские войска направили на оккупантов 8 тыс. 273 FPV, в то время как россияне в ответ направили их около 6 тыс.

Вас также могут заинтересовать новости: