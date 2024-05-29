Два года войны истощили боеприпасы и живую силу Украины, а неудачное контрнаступление прошлого года снизило боевой дух.

Украинские солдаты говорят об истощении, вере, личных потерях и катастрофической нехватке боеприпасов в то время, как российские войска захватывают новые позиции. Украинские военные говорят, что Владимир Путин должен получить отпор. Иначе он здесь не остановится. Об этом говорится в репортаже Reuters с восточной линии фронта.

Журналисты рассказывают о дне 37-летнего пехотинца Виктора. Он говорит, что уже несколько недель почти не спит, поскольку российские беспилотники и артиллерия постоянно обстреливают его позицию. "Они постоянно стреляют, постоянно зондируют. Мы должны как-то выживать и должны держать оборону", – рассказывает военный.

Как отмечают журналисты, на третьем году полномасштабной войны высшее военное руководство Украины открыто признает, что ситуация на поле боя на восточном фронте ухудшилась. Два года войны истощили боеприпасы и живую силу Украины, а неудачное контрнаступление прошлого года снизило боевой дух.

Видео дня

Во время путешествия Reuters вдоль восточного участка 1000-километровой линии фронта в апреле, солдаты пехоты, артиллерии и беспилотников выражали истощение. Они говорили об острой нехватке боеприпасов и насущной потребности пополнить войска. Новое наступление Москвы в начале этого месяца под Харьковом, вторым по величине городом Украины, вероятно, приведет к дальнейшему отвлечению драгоценных боеприпасов и личного состава.

Агентство не смогло установить, сколько нового американского вооружения попало на линию фронта. Россия, тем временем, продолжает забрасывать Украину, казалось бы, бесконечными ресурсами. Владимир Путин удвоил свои военные усилия. Он придерживается плана захватить Донбасс. Сейчас Россия пытается захватить Часов Яр, стратегически важный город на холме в Донецкой области.

Борьба за удержание линии

Российские войска постоянно осуществляют попытки штурма. В разгар боя, по словам Виктора, остается только молиться. Были случаи, когда российские беспилотники сбрасывали на окоп канистры с химическими веществами – газом без цвета и запаха. Украинские военные заявляют, что Россия активизировала использование химических веществ для зачистки окопов на линии фронта.

Истощение военных ощутимо – результат месяцев, потраченных на удержание линии фронта против врага, который, казалось бы, имеет бесконечную живую силу и вооружение. Смерть и ранения не прекращаются, и каждый день напоминает об асимметрии войны.

"Это не так, как выглядит на карте, со всеми этими красивыми линиями и стрелками. Я вижу своих друзей, что с ними произошло, за что мы воюем. Это ад. Хуже, чем ад", – подчеркивает пехотинец.

В рассекреченном в декабре отчете американской разведки оценивается, что Россия потеряла до 90% личного состава, который она имела в начале вторжения в 2022 году, при этом 315 000 солдат погибли или были ранены. Несмотря на потери, по оценкам украинской военной разведки, Россия все еще имеет в Украине почти 500 000 военнослужащих и продолжает пополнять свои войска.

Лицо войны

В феврале постоянные российские обстрелы, недосыпание и страх наконец достали Виктора. Однажды утром он проснулся оцепеневший от ужаса, физически не в состоянии выйти на свою позицию. Он был физически и морально уставший. Виктора парализовала тревога. Он поделился своими опасениями с командиром роты. Несмотря на острую нехватку солдат на фронте, командир дал Виктору несколько дней отдыха и время для разговора с психологом. Эта короткая передышка спасла его и помогла переосмыслить страх смерти. Раньше он думал о смерти как об отдаленной возможности. "Но на войне ты абсолютно беззащитен. Смерть может прийти в любой момент. Я начинаю привыкать к мысли о смерти... что она может произойти, и от нее не убежишь", – указывает военный.

Во время репортажа произошел артиллерийской обстрел. Солдат в окопе за несколько сотен метров по рации сообщил об одном погибшем и трех раненых. Однако ему приказали оставаться на позиции, потому что эвакуировать смогут только через 8 часов, когда стемнеет.

Больше всего Виктор хотел бы вернуться домой, но рассказал журналистам что шансы на то, что его скоро заменит другой солдат на его передовой позиции, очень малы. Окончательный закон о мобилизации, принятый в апреле, не включал положение предыдущей версии, которое предусматривало бы ротацию солдат, отслуживших 36 месяцев.

Гонки беспилотников

По словам авторов репортажа, украинские и российские военные наперегонки разрабатывают и производят беспилотные летательные аппараты, которые могут обстреливать все – от окопов до самой современной техники на поле боя. Одним из самых мощных видов оружия в этой войне стали беспилотники FPV. Они сделали почти невозможным для украинских и российских войск передвигаться по полю боя, не будучи замеченными сверху. Эти беспилотники, которые несут взрывчатку, могут быть наведены на цель за километры, а их производство стоит всего 500 долларов.

Россия, как и Украина, агрессивно атакует позиции и технику солдат с помощью БПЛА. Врачи и персонал, работающие в медицинских стабилизационных пунктах на Донбассе, говорят, что большинство боевых ранений, которые они лечат, вызваны именно такими беспилотниками.

Достоверных оценок того, сколько беспилотников FPV Россия способна производить ежемесячно, нет. В этом году Украина планирует изготовить миллион БПЛА, но солдаты и командиры подразделений говорят, что им нужно удвоить или утроить это количество, если они надеются не отставать от российских войск.

Но война с беспилотниками, в отличие от ближнего боя, который он вел в лесу, не всегда приносит удовольствие. Видеозаписи сброса бомб, часто смонтированные самими солдатами под хип-хоп саундтрек и распространенные в социальных сетях, имеют искусственное, почти нереальное качество, отмечает 38-летний Роман, который руководит 32 бойцами 58-й ОМБр, которые разбросаны по минометным и беспилотным позициям в Донецкой области.

Солдаты в Украине четко разграничивают жизнь до и после войны. Сидя в подвале без окон перед мониторами, Роман теряет счет времени. Снаружи, над разрушенными крышами сельских домов, ночное небо полно звезд, отмечают журналисты.

Бесконечная война

В районе к северу от командного центра Романа артиллерийские подразделения, защищающие восточный фронт Украины, ждали прибытия новых партий боеприпасов. Нехватка артиллерийских снарядов стала решающим фактором в борьбе Украины за отражение российского наступления. Новое наступление России под Харьковом на северо-востоке Украины, вероятно, приведет к дальнейшему напряжению на восточном фронте, где артиллерийские подразделения тщательно определяют приоритетные цели и нормируют снаряды.

Одной из целей России является Купянск, северо-восточный город в Харьковской области, который был захвачен Россией в начале 2022 года и отвоеван украинцами позже в том же году. Один из солдат сказал репортерам, что многомесячная нехватка снарядов сделала украинские силы на передовой чрезвычайно уязвимыми. Без снарядов такие артиллерийские подразделения, как их, не могут прикрывать пехоту на передовой. "Если бы американцы передали пакет раньше, россияне не подошли бы так близко к Часов Яру. Они бы не захватили столько сел, и нам не пришлось бы воевать, чтобы отвоевать эти села", – говорит Юрий, 53-летний командир.

По словам Юрия, россияне имеют заводы по всей стране, где они могут производить все виды оружия и боеприпасов, в то время как Украина в значительной степени зависит от доброй воли Европы и США. Проблема, по словам Юрия, заключается в том, что даже после всех ужасов последних двух лет войны, в Европе и США все еще есть много людей, которые не воспринимают все то, на что способны Путин и российские военные: "Невозможно, наверное, просто глядя на фотографии, постичь ужасы этой войны", – говорит Юрий.

Но Алексей, солдат артиллерийского подразделения, говорит, что у украинцев нет другого выбора, кроме как продолжать воевать. Однако мужчины замолкают. Они сидят бок о бок на узких военных раскладушках, отпивая по глотку из своих чашек. Вдруг радио оживает с приказом. Солдаты выбегают из блиндажа и готовятся к стрельбе, так Reuters завершает репортаж.

Прогнозы относительно войны

Ранее УНИАН писал, что в преддверии лета российская армия продвигается к Харькову, второму по величине городу Украины, и этот шаг подчеркивает, насколько двухлетний конфликт изменился в пользу Владимира Путина. Как минимум, это может заставить Украину перенаправить свои растянутые силы с Донбасса, где Россия ведет длительную наступательную операцию.

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