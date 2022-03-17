Лукашенко признал, что РФ развязала войну в Украине, и назвал условия Путина "приемлемыми"

Белорусский диктатор уверен, что РФ не проиграет в этой войне.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко публично заявил, что в Украине не "спецоперация", а война. В то же время он считает, что путь к ее завершению близок, ведь Путин якобы предложил Зеленскому "приемлемые условия мира".

Об этом Лукашенко заявил в интервью японскому телеканалу TBS.

Белорусский диктатор, очевидно, забыл методичку Кремля и запутался в понятиях. Сначала он говорил об "операции РФ" в Украине, а потом признал, что это война.

"Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт – операция России – закончится миром. Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине – Путин Зеленскому, я это точно знаю, – абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется со временем подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проигрывает. В этом вы 100% убеждены также. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония знает лучше, чем я", - заявил Лукашенко.

Ближайший соратник российского диктатора считает, что Беларуси не придется вступать в войну с Украиной, но не исключил этого.

"Западу не удастся втянуть нас в этот конфликт. У нас достаточно ума, чтобы не втянуться в этот конфликт, как нас сегодня американцы вместе со своими партнерами толкают к этому конфликту", – сказал Лукашенко.