Противодействовать "коллективному Западу" собираются и через интеграцию с Россией.

Беларусь в ответ на санкции ЕС, США, Великобритании и других стран решила ограничить импорт товаров и въезд иностранцев.

Об этом заявили в МИД Республики Беларусь.

Ведомство называет санкции, введенные в отношении режима Александра Лукашенко, "давлением, направленным на подрыв суверенитета и ухудшение благосостояния белорусских граждан". В ответ на такие меры белорусский МИД анонсировал ряд ограничений.

Читайте также"Беларусь рискует потерять государственность": режим Лукашенко признал действие санкций ЕСВ частности, правительство Беларуси приняло решение запретить ввоз товаров из стран, которые ввели санкции. О каком перечне товаров идет речь, пока не сообщается. Дефицит товаров будут восполнять аналогичными товарами из "дружественных стран".

Кроме того, въезд в Беларусь из стран, которые, как считают в МИД, "дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций", будет ограничен для расширенного списка лиц.

В отношении авиаперевозчиков из ЕС и Великобритании введут ограничения, аналогичные тем, какие применены к белорусской авиационной отрасли.

Анонсированы и другие шаги "непубличного характера". Но самой существенной "мерой противодействия внешнему давлению коллективного Запада" МИД называет укрепление интеграции с РФ.

Внешнеполитическое ведомство Беларуси уверяет, что страна готова к отмене всех указанных ограничений, если страны, которых они коснутся, проявят готовность к сотрудничеству и диалогу.

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Автор: Анастасия Печенюк