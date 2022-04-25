В течение суток военно-политическая обстановка вокруг Украины существенным образом не изменилась, отметил советник руководителя ОП.

Основные усилия российские оккупанты продолжают сосредотачивать на направлении Рубежное-Северодонецк-Попасная.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович во время воскресного брифинга относительно военно-политической обстановки вокруг Украины.

Также захватчики пытаются продвигаться в направлении Изюма – на города Славянск и Краматорск, но успеха в этом не имеют.

Что касается Херсона и Херсонского региона, то враг пытается продвигаться в направлении административных границ области, однако на это получает артиллерийские удары от украинских военных: наши бьют по составам, пунктам управления и скоплениям вражеских войск.

По данным британской разведки, даже несмотря на то, что Россия добилась некоторых территориальных успехов на Донбассе, украинское сопротивление было сильным во всех направлениях и нанесло российским силам значительный ущерб.

Отмечается, что моральный дух россиян и ограниченное время для восстановления, переоснащения и реорганизации сил после предыдущих наступлений снижают боевую эффективность их войск.

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