По словам бойцов 59-й бригады, попытка прорыва группы оккупантов состоялась на Пасху.

Бойцы 59-й бригады им. Якова Гандзюка продемонстрировали настоящее гостеприимство для российских оккупантов, которые заблудились в украинских степях.

Об этом рассказали на странице бригады в Facebook.

По словам военных, на Пасху, 24 апреля, группа молодых людей оккупантской внешности пыталась пробраться на подконтрольную ВСУ территорию. На что украинские защитники организовали им "теплую" встречу.

"Бедняги заблудились в украинских степях, да еще и, видимо, пасхальные корзины где-то посеяли. Но россиянам повезло, что их встретили военнослужащие 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и гостеприимно указали им верное направление. И не просто показали, но и проконтролировали, чтобы те случайно снова не заблудились и уже точно добрались до места назначения", – говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты на Пасху обстреляли ряд украинских городов. Так, в Васильевке Запорожской области ракеты оккупантов прилетали в места, где должны были освящать куличи.

В то же время, накануне одного из важнейших праздников для всех христиан рашисты нанесли ракетный удар по Одессе. Вследствие этого погибли 8 человек, среди которых 3-месячный ребенок.

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