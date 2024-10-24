По словам защитника, чтобы иметь настоящую победу, нужно построить сильную Украину.

Командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Павел Палиса заявил, что украинской армии для успехов на поле боя нужны изменения. По его словам, войско должно быть гибким, способным привлекать новые технологии и людей в том числе и гражданских, чтобы получить преимущество над противником.

В интервью NV комбриг объяснил, что для создания условий для наступления в Украине нужно стабилизировать линию фронта, улучшить структуру армии и системы управления. Он отметил, что неудачный мир станет лишь периодом перед следующей войной.

"Мир и победа - это очень разные вещи. Если мы потеряем пол-Украины - это не победа. Такой мир - лишь время перед следующей войной. Я потерял много друзей. Я провел много времени вдали от своей семьи. И я не хочу всю жизнь думать, что потерял это время просто так", - подчеркнул Палиса.

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В его понимании победа в войне - это не просто уничтожение вражеской армии, но и определенные усилия после этого. По словам защитника, чтобы иметь настоящую победу после последнего выстрела на поле боя, нужно построить сильную Украину "с мощной системой безопасности, с армией высокой готовности и растущим обществом".

Война в Украине - последние новости

The Telegraph считает, что война в Украине может перерасти в Третью мировую войну, в зависимости от того, какая реакция будет от мировых союзников Украины в ответ на отправку Северной Кореей своих военных на помощь РФ

В то же время офицер Вооруженных сил Украины Мирослав Гай отмечает, что Силы обороны смогут остановить наступление россиян, если будут иметь хотя бы паритет в количестве боеприпасов.

Для того, чтобы стабилизировать фронт и создать резервы для наступательных операций, Украине нужно мобилизовать полмиллиона человек, считает ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий в интервью УНИАН.

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