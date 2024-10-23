По словам эксперта, эти цифры уже были публично озвучены.

Для того, чтобы стабилизировать фронт и создать резервы для наступательных операций, Украине нужно мобилизовать полмиллиона человек. Об этом заявил ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий в интервью УНИАН.

"Просто стабилизировать фронт - это хорошо, но это ничего не даст. Нам нужны резервы и для наступательных операций. И все эти цифры уже были озвучены публично. Еще в конце 2023 года бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил цифру в полмиллиона единовременного набора. И, к сожалению, ситуация с тех пор не только не улучшилась, а наоборот даже ухудшилась", - отметил он.

По словам эксперта, сейчас Украине до сих пор нужно быстро набрать полмиллиона человек, после чего можно набирать каждый месяц от 20 до 30 тысяч человек.

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"Если бы нам удалось это сделать - этих цифр нам было бы достаточно для победы", - считает Дикий.

У ветерана АТО спросили, могут ли в Украине возникнуть протесты из-за уменьшения мобилизационного возраста, на что он ответил:

"У нас это еще как может быть. Сейчас у нас уже происходит другая форма протеста. У нас мамы вывозят юношей с 14 до 17 лет массово за границу. Поинтересуйтесь в школах, сколько они потеряли старшеклассников. Ведь они вывезены с расчетом на то, чтобы не дай бог им не было 18. Ведь границу не пересечешь. Поэтому да, если бы мы сейчас начали мобилизацию 18-20 летних, то я думаю, что мамы на протесты еще и как вышли".

По мнению Дикого, в таких действиях нет смысла, ведь когда забирают взрослых мужчин, то их жены также начинают протестовать.

"Но это то, что надо очень жестко, показательно наказывать. Ведь выполнять Конституционный долг мужчина обязан. Здесь есть моральный нюанс: когда мы говорим о взрослых мужчинах, которые успели попользоваться своими конституционными правами и свободами, а тут им вдруг напомнили об обязанностях, - это одна история. А когда речь идет о вчерашних школьниках - значительно сложнее быть жестким", - подчеркнул военный эксперт.

Мобилизация в Украине - последние новости

Также Дикий назвал идеальный возраст для фронта. По его словам, идеальным военным на поле боя является мужчина в возрасте от 25 до 35 лет, максимум - 40 лет. Он отметил, что 30-летний мужчина - "это идеальный солдат с точки зрения психологической зрелости и физических кондиций".

В то же время заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что именно общество виновато в том, что происходят массовые рейды ТЦК со скандальными инцидентами. По его словам, мобилизация не может быть полностью мотивирующей, ведь ни одна масштабная война никогда не держалась только на добровольцах.

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